У Зеленского ответили, зачем отдали РФ Цемаха

Представитель президента заявил, что следственным органам Нидерландов следует взаимодействовать с РФ, а не Украиной касательно катастрофы МН17.

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, который возглавлял рабочую группу по обмену пленными, рассказал, почему Украина отдала РФ ценного фигуранта дела МН17 Владимира Цемаха.

Читай также: В НАТО одобрили возвращение Сенцова и моряков

Об этом Ермак рассказал в ходе интервью УП.

Ермак заявил, что важность Цемаха, как свидетеля дела МН17 может довести только суд. Также представитель Зеленского отметил, что важным свидетелем резонансного дела Цемаха назвали именно СМИ. У президента не видят политических последствий касательно обмена Цемаха.

Позиция наших партнеров, она базируется не только на этом деле. Там есть комплекс аргументов, на которых держится решения о санкциях. Не думаю, что освобождение Владимира Цемаха станет причиной пересмотра наших отношений с партнерами, - отметил Ермак.

Читай также: В РФ отреагировали на требование выдачи Цемаха

Андрей Ермак также добавил, что Россия и Нидерланды - участники многих международных договоров, конвенций, предусматривающих предоставление помощи и участие в следствии. Иными словами, теперь Нидерландам нужно взаимодействовать уже с РФ по поводу выдачи Владимира Цемаха.

Напомним, Зеленский рассказал о новых договоренностях с РФ. По словам президента, достигнуты договоренности об отводе войск по всей линии разграничения на Донбассе, а во втором этапе освобождения украинцев вернутся все заключенные.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram