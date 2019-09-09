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У Зеленского ответили, зачем отдали РФ Цемаха

Комментариев: 11
Представитель президента заявил, что следственным органам Нидерландов следует взаимодействовать с РФ, а не Украиной касательно катастрофы МН17.
Владимир Цемах
Владимир Цемах
УНИАН

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, который возглавлял рабочую группу по обмену пленными, рассказал, почему Украина отдала РФ ценного фигуранта дела МН17 Владимира Цемаха.

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Об этом Ермак рассказал в ходе интервью УП.

Ермак заявил, что важность Цемаха, как свидетеля дела МН17 может довести только суд. Также представитель Зеленского отметил, что важным свидетелем резонансного дела Цемаха назвали именно СМИ. У президента не видят политических последствий касательно обмена Цемаха.

Позиция наших партнеров, она базируется не только на этом деле. Там есть комплекс аргументов, на которых держится решения о санкциях. Не думаю, что освобождение Владимира Цемаха станет причиной пересмотра наших отношений с партнерами, - отметил Ермак.

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Андрей Ермак также добавил, что Россия и Нидерланды - участники многих международных договоров, конвенций, предусматривающих предоставление помощи и участие в следствии. Иными словами, теперь Нидерландам нужно взаимодействовать уже с РФ по поводу выдачи Владимира Цемаха.

Напомним, Зеленский рассказал о новых договоренностях с РФ. По словам президента, достигнуты договоренности об отводе войск по всей линии разграничения на Донбассе, а во втором этапе освобождения украинцев вернутся все заключенные.

 

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Теги: Ермак, Цемах, Зеленский, обмен
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Комментариев (11)
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BabaYul    09.09.2019, 10:20
Оценка:  +1
BabaYul
...важным свидетелем резонансного дела Цемаха назвали именно СМИ.

То есть ни для СБУ, ни для прокуратуры, ни для суда он важным свидетелем не является. Приехали... Зачем тогда всю эту кашу заваривали? Чтобы журнализды попиарились? Вот так спецоперация превратилась в унылое дерьмо. Полный писец...
h_a_a_r_p    09.09.2019, 10:13
Оценка:  0
h_a_a_r_p
Да просто всем ясно что никакого отношения к сбитому Боингу он не имеет , Если бы было по другому никто бы не отдал.
ВосставшийИзБана    09.09.2019, 10:15
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Именно потому и сдал, что имеет.
    09.09.2019, 10:11
Оценка:  +5
Ермак оправдывает ляпы своего шефа, ведущего Дурацкого Квартала, который перешёл дурковать теперь на Банковую!...
Woodbrother    09.09.2019, 10:01
Оценка:  +4
Woodbrother
У квартальных клоунов совсем крышу оторвало. Нельзя же быть такими дятлами.
Letohradek    09.09.2019, 10:00
Оценка:  +3
Letohradek
Зэбилам вбивают в голову, что сдача интересов Украины лишь во благо ...
Woodbrother    09.09.2019, 10:03
Оценка:  +2
Woodbrother
Ну да, жрать-срать лучше всего при российской оккупации. В тюрьме баланду дают вообще на халяву. Халява- мечта любого зе.
Peyot    09.09.2019, 09:58
Оценка:  +3
Peyot
какой же су-ка позорный слив тсраны агрессору... что не день то гре-баный стыд... зебилы! клоуны вас делают разом ежедневно!!!
ВосставшийИзБана    09.09.2019, 09:51
Оценка:  +5
ВосставшийИзБана
Он что, дебил совсем? Если решение суда так совпало с обменом - значит было давление на суд. Это раз. А второе - взаимодействовать с Нидерландами в этом деле РФ может только ПРОТИВ Украины. РФ не будет ничего делать против себя.
Peyot    09.09.2019, 10:00
Оценка:  +4
Peyot
да не дибил. он просто он работает на кремль. я об этом кричу зебилам уже год! нашги недоумки выбрали реванш бени-рыгов-кремля лиш бы страшный порох не напал!!! 73% имбицилы !!!
ВосставшийИзБана    09.09.2019, 10:08
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Даже если он работает на кремль - так палиться может только дебил.
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