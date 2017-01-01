Сенцов появился в Facebook и заявил, что это его единственный аккаунт

Освобожденный режиссер отметил, что это его единственная страница в соцсети.

Украинский режиссер Олег Сенцов, которого несколько дней назад вернули из российского плена, завел страницу в Facebook и заявил, что это его единственная страница в социальных сетях.

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Сенцов поблагодарил всех украинцев за слова поддержки и отметил, что эту страницу он ведет лично и в других социальных сетях и мессенджерах не представлен. Он также отметил, что в друзья будет добавлять только тех, с кем лично знаком, или работает.

Это моя единственная страница в интернете. В твиттере фейковый аккаунт, но мне отказывается верить даже администрация фейсбука )), предлагая больше писать о себе, чтобы получить синюю галочку. Но что поделать - не все публичные личности ведут публичную жизнь. Надеюсь после этого фото сомнения будут устранены. Всем добра! - написал Сенцов.

Бывший узник Кремля опубликовал свою фотографию на фоне страницы, как доказательство того, что это его официальный аккаунт.

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Напомним, Сенцов завел страницу в Twitter. В публикациях от имени Сенцова выражается благодарность всем, кто его поддерживал в период заключения в России. Между тем, это не официальный аккаунт украинца.

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