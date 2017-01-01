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Находка на миллион: В Черкассах случайно нашли старинные книги

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Найденные церковные старопечатные издания относят к 17 веку.
Ящик с книгами был завернут в шинель
Ящик с книгами был завернут в шинель
скриншот видео

На обычном дворе в Черкассах случайно откопали уникальные церковные старинные 17 века.

Об этом сообщает телеканал НТН.

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“Книги были спрятаны в ящике, завернутом в военную шинель. Человек, который обнаружил раритетные издания, передал их краеведческому музею. Там начали изучать фолианты“, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в апреле 2017 года, полиция задержала похитителей 500-летней книги Апостол.

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Теги: книги, Черкассы
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