Находка на миллион: В Черкассах случайно нашли старинные книги

Найденные церковные старопечатные издания относят к 17 веку.

Ящик с книгами был завернут в шинель скриншот видео

На обычном дворе в Черкассах случайно откопали уникальные церковные старинные 17 века.

Об этом сообщает телеканал НТН.

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“Книги были спрятаны в ящике, завернутом в военную шинель. Человек, который обнаружил раритетные издания, передал их краеведческому музею. Там начали изучать фолианты“, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в апреле 2017 года, полиция задержала похитителей 500-летней книги Апостол.

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