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Под Полтавой на мужчину обрушился дом: он погиб

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При разборке нежилого дома произошел обвал перекрытия. Мужчина получил травмы несовместимые с жизнью.
Трагедия произошла в пгт Семеновка
Трагедия произошла в пгт Семеновка
ГСЧС

В Полтавской области произошло обрушение нежилого дома. В результате инцидента погиб мужчина, сообщает региональное управление ГСЧС в понедельник, 9 сентября.

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Трагедия произошла накануне вечером в пгт Семеновка на улице Спортивной.

При разборке нежилого дома произошел обвал перекрытия, в результате чего мужчина 1975 г.р. оказался под завалом и получил травмы несовместимые с жизнью, - говорится в сообщении.

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Судя по опубликованному фото, дом обрушился полностью. В деблокировании тела погибшего принимало участие отделение 8-го Государственного пожарно-спасательного поста.

Напомним, во Львовской области на молодого парня обрушилась стена. 5 сентября во Львовской области в городе Жовква на ул. Короленко во время ремонта в частном доме разрушился фрагмент стены и обвалился на 20-летнего парня.

 

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Теги: несчастные случаи, дом, мужчина, Полтавская область, обвал, обрушение, погиб, несчастный случай, ГСЧС
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