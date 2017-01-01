Под Днепром мать держала сына-инвалида на цепи

Полиция раскрыла это преступление и отправила мужчину в полицию.

Под Днепром 36-летнего мужчину с инвалидностью родная мать держала на цепи. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

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Отмечается, что о преступлении полицейских сообщили соседи семьи. У 36-летнего мужчины есть группа инвалидности. Горе-родственники удерживали его с целью получения пенсии. На месте происшествия работали сотрудники следственно-оперативной группы и группы реагирования патрульной полиции. Мужчину освободили и доставили в больницу.

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Решается вопрос об открытии уголовного дела по факту незаконного лишения свободы человека. Проводится следственная проверка.

Напомним, в Днепре опекунша держала на цепи 8-летнего мальчика. Сотрудники ювенальной превенции обнаружили мальчика с завязанными глазами, прикованного к дивану и обмотанного скотчем.

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