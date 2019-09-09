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В прикарпатском супермаркете работница травмировалась шампуром

Комментариев: 2
Ногу женщины проткнул шампур для кур гриль.
Пострадавшая 1997 года рождения
Пострадавшая 1997 года рождения
depositphotos.com

В Ивано-Франковске на улице Мазепы 8 сентября работница супермаркета получила травму, когда шампур для запекания кур гриль застрял в ее ноге.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.

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"Работница магазина Сильпо, гражданка 1997 г.р., получила травму, в результате которой металлический шампур для запекания кур гриль застрял в ее ноге. Спасатели с помощью ручного гидравлического инструмента отрезали шампур и передали потерпевшую медицинским работникам для дальнейшей госпитализации", - сообщили в управлении.

Как сообщалось, в июне на ДнепрАзоте женщину облило серной кислотой.

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Теги: Ивано-Франковк, суперимаркет, несчастный случай
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Комментариев (2)
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korvin_ral    09.09.2019, 11:38
Оценка:  0
korvin_ral
Вот это новость. Просто ппц, как важно.
Sancho-s    09.09.2019, 11:18
Оценка:  0
Sancho-s
Новость всеукраинского масштаба
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