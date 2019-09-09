Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Запорожье школьницы устроили кровавые разборки на камеру

Комментариев: 5
Видео инцидента попало в сеть.
Школьницы жестоко избили знакомую
Школьницы жестоко избили знакомую
скриншот видео

Двое агрессивных школьниц жестоко избили свою подругу в парке Дубровка. Видео жестокой расправы попало в Сеть.

Читай также: Пассажирки киевской маршрутки устроили драку за место

Старшеклассницы отвели свою подругу в безлюдное место и начали избивать. Подростки наносили своей жертве удары руками и ногами, били по лицу и телу, тягали за волосы. 

Интересно, что драку смотрели парни. Они и снимали драку на видео, подбадривая своих подруг криками.

На видео видно, как две девушки набросились на свою ровесницу и начали зверски избивать ее. Причина такого поведения подростков и их личности до сих пор не известны. Полиция Запорожской области данный инцидент пока никак не прокомментировала данный случай.

Читай также: В Хмельницкой области женщина до смерти избила соперницу

Напомним, в Киеве девочки жестоко избили школьницу. Как можно увидеть в ролике, одна из школьниц бьет девочку ногой в живот. 

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: школьницы, драка, Запорожье, инцидент
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
Коляка    09.09.2019, 11:09
Оценка:  0
Коляка
европейские ценности
ВосставшийИзБана    09.09.2019, 11:19
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
А чтобы соответствовать вашим ценностям они должны были бы совместно бухнуть бояры или стекломоя?
gloomycellar    09.09.2019, 11:37
Оценка:  +1
gloomycellar
пей ягу - рожай шнягу
всем_пока    09.09.2019, 11:59
Оценка:  0
всем_пока
...ладно подрались, но почему общаются не на мове?
Не на мове не патриотично
ВосставшийИзБана    09.09.2019, 12:00
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Патаму шта старонники рускаго мира.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь