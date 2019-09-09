В Запорожье школьницы устроили кровавые разборки на камеру
Двое агрессивных школьниц жестоко избили свою подругу в парке Дубровка. Видео жестокой расправы попало в Сеть.
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Старшеклассницы отвели свою подругу в безлюдное место и начали избивать. Подростки наносили своей жертве удары руками и ногами, били по лицу и телу, тягали за волосы.
Интересно, что драку смотрели парни. Они и снимали драку на видео, подбадривая своих подруг криками.
На видео видно, как две девушки набросились на свою ровесницу и начали зверски избивать ее. Причина такого поведения подростков и их личности до сих пор не известны. Полиция Запорожской области данный инцидент пока никак не прокомментировала данный случай.
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Напомним, в Киеве девочки жестоко избили школьницу. Как можно увидеть в ролике, одна из школьниц бьет девочку ногой в живот.
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