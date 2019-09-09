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“Спасибо сынок, что все выдержал”: Мама Сенцова приехала из Крыма в Киев

Комментариев: 3
Мать Олега Сенцова впервые после освобождения приехала в Киев увидеться с сыном.
Мать Сенцова приехала в Киев увидеть сына
Мать Сенцова приехала в Киев увидеть сына
скриншот видео

Мать освобожденного украинского режиссера Олега Сенцова Людмила приехала из Крыма в Киев для того, чтоб увидеться со своим сыном после освобождения из российского плена. Об этом сообщает ATR.

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Людмила Сенцова очень трепетно ждала встречи с сыном. На вопрос журналистов о том, что скажет она на встрече с Олегом в первую очередь, она ответила:

Скажу: спасибо сынок, что все выдержал, что я тебя вижу и ты все-таки у меня живой. Все, мне больше ничего не надо.

Вместе с матерью Олега Сенцова приехал сын освобожденного режиссера Владислав.

Я папу сразу узнал и все, вчера (7 сентября, - ред.) по телевизору, с моей сестрой Алиной Сенцовой. Он жал руку Зеленскому - президенту Украины, - сказал журналистам сын бывшего узника Кремля.

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Напомним, Сенцов появился в Facebook и заявил, что это его единственный аккаунт. Освобожденный режиссер отметил, что это его единственная страница в соцсети.

 

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Теги: Сенцов, мать, встреча, Крым, Киев
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Комментариев (3)
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VSHIVANKA    09.09.2019, 11:37
Оценка:  0
VSHIVANKA
РАССКАЖЕТ СЫНОЧКУ КАК ЖИВЕТСЯ В ОККУПАЦИИ......))))
Хулиганка*    09.09.2019, 11:47
Оценка:  0
Хулиганка*
и какую пенсию получает
всем_пока    09.09.2019, 11:31
Оценка:  +1
всем_пока
Мама Сенцова приехала из Крыма в Киев.

В Крым не вернётся?
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