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Во Львове мужчина умер во время кражи бутылки водки

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Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.
Мужчина украл одну бутылку водки
Мужчина украл одну бутылку водки
journalist.today

Во Львове мужчина, который украл бутылку водки, умер после того, как его поймали работники магазина.

Об этом сообщает депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.

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Очевидцы случившегося рассказали, что мужчина украл бутылку водки, после чего его поймали работники магазина и вызвали полицию. Не дождавшись полиции мужчина вышел из магазина, упал и умер. На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Как сообщалось 24 апреля, в Сумах мужчина умер в машине патрульной полиции.

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Теги: кража, Львов, водка
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