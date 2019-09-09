Выданный РФ Кирилл Вышинский собрал пресс-конференцию в Москве

Главред “РИА Новости-Украина” собрал пресс-конференцию в Москве для журналистов и активистов.

Выданный Российской Федерации в рамках обмена пленными главред “РИА Новости-Украина” дает пресс-конференцию в Москве. Прямую трансляцию ведет YouTube-канал "RT на русском".

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Известно, что пресс-конференцию Вышинского ведут известный российский пропагандист Дмитрий Киселев и главный редактор сайта "Украина.ру" Искандер Хисамов.

На мероприятия приглашены представители медиа.

Я надеюсь, что то, что произошло, - серьезный сдвиг. Может быть, даже употреблю такой классический журналистский штамп - тектонический сдвиг в отношениях. По крайней мере, этого бы очень хотелось, потому что, чего греха таить, Зеленский выиграл на огромных ожиданиях страны, на ожиданиях мира, на ожиданиях примирения внутри страны, - заявил в ходе пресс-конференции Вышинский.

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На данный момент пресс-конференция продолжается.

Напомним, в России сообщили, что Вышинский вылетает из Киева в Москву. Журналист, по данным российских коллег, покинул Украину и прибыл в Россию.

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