Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Выданный РФ Кирилл Вышинский собрал пресс-конференцию в Москве

Комментариев: 1
Главред “РИА Новости-Украина” собрал пресс-конференцию в Москве для журналистов и активистов.
Вышинский дает пресс-конференцию
Вышинский дает пресс-конференцию
скриншот видео

Выданный Российской Федерации в рамках обмена пленными главред “РИА Новости-Украина” дает пресс-конференцию в Москве. Прямую трансляцию ведет YouTube-канал "RT на русском".

Читай также: МИД России об обмене: Это очень важный шаг

Известно, что пресс-конференцию Вышинского ведут известный российский пропагандист Дмитрий Киселев и главный редактор сайта "Украина.ру" Искандер Хисамов. 

На мероприятия приглашены представители медиа.

Я надеюсь, что то, что произошло, - серьезный сдвиг. Может быть, даже употреблю такой классический журналистский штамп - тектонический сдвиг в отношениях. По крайней мере, этого бы очень хотелось, потому что, чего греха таить, Зеленский выиграл на огромных ожиданиях страны, на ожиданиях мира, на ожиданиях примирения внутри страны, - заявил в ходе пресс-конференции Вышинский.

Читай также: Обмен пленными: СМИ опубликовали список россиян

На данный момент пресс-конференция продолжается.

Напомним, в России сообщили, что Вышинский вылетает из Киева в Москву. Журналист, по данным российских коллег, покинул Украину и прибыл в Россию.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Вышинский, пресс-конференция, Москва, РФ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
ВосставшийИзБана    09.09.2019, 12:05
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
А он случайно не родственник того самого Вышинского Андрея Януариевича?
h_a_a_r_p    09.09.2019, 12:01
Оценка:  -1
h_a_a_r_p
Россия отдала Украине уголовников , а Украина "сепаратистов "
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь