Клых в больнице, но не в реанимации — Денисова
Станислав Клых, освобожденный из российского плена, находится в больнице, но не в реанимационном отделении. Об этом в комментарии “24 каналу“ сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
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На вопрос о состоянии бывшего политзаключенного правозащитница ответила следующее:
Клих находится в больнице, как и все другие, никакой реанимации нет. Безусловно, сейчас его обследуют, оказывают необходимую помощь. Ему нужна поддержка и время, чтобы выздороветь. Вы сами понимаете, то, что он пережил в застенках России – трудно выдержать.
Ранее ряд СМИ сообщил, что Станислав Клих находится в реанимационном отделении правительственной больницы “Феофания“.
Напомним, в субботу состоялся обмен пленными и политзаключенными между Украиной и Россией. Из российских тюрем домой вернулось 35 украинцев.
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