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Клых в больнице, но не в реанимации — Денисова

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Бывший пленник Кремля проходит обследование и ему требуется время на выздоровление.
Станислав Клых
Станислав Клых
hromadske.ua

Станислав Клых, освобожденный из российского плена, находится в больнице, но не в реанимационном отделении. Об этом в комментарии “24 каналу“ сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. 

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На вопрос о состоянии бывшего политзаключенного правозащитница ответила следующее:

Клих находится в больнице, как и все другие, никакой реанимации нет. Безусловно, сейчас его обследуют, оказывают необходимую помощь. Ему нужна поддержка и время, чтобы выздороветь. Вы сами понимаете, то, что он пережил в застенках России – трудно выдержать.

Ранее ряд СМИ сообщил, что Станислав Клих находится в реанимационном отделении правительственной больницы “Феофания“.

Напомним, в субботу состоялся обмен пленными и политзаключенными между Украиной и Россией. Из российских тюрем домой вернулось 35 украинцев.

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Теги: Клых, Денисова, больница, реанимация, Пленные
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