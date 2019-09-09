У Зеленского назвали число украинцев, удерживаемых в РФ
Россия удерживает несколько сотен граждан Украины. Об этом заявил помощник президента Андрей Ермак, который возглавил рабочую группу по обмену пленными, передает УП.
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Ермак ответил, что пока нет единой цифры удерживаемых в РФ украинцев, но это около нескольких сотен человек.
Окончательной цифры нет. Но это несколько сотен человек, - сказал он.
Также Ермак добавил, что в списке пленных находятся крымские татары, которых незаконно осудили в Крыму и перевезли в РФ.
Мы говорим обо всех гражданах Украины. А вы знаете, что для нас Крым - это Украина, - акцентировал помощник президента.
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Он также добавил, что пока нет точного списка удерживаемых в РФ украинцев, но в Офисе президента каждый день над этим работают.
Напомним, у Зе запланировали новый обмен пленными до конца года. Команда президента работает над возможностью нового обмена как можно скорее.
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