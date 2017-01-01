"Уманьпиво" вошло в 20-ку самых успешных украинских брендов

Одно из ведущих деловых изданий страны “Власть денег“ и сайт “Деловая столица“ dsnews.ua составили рейтинг 20-ти самых успешных брендов украинских компаний, которые получили известность по всей стране и вошли в число лидеров в своих отраслях.

Компания “Уманьпиво“ — региональный производитель натурального пива, сидров и безалкогольных напитков, заняла место в ТОП-20 благодаря постоянной модернизации и наращиванию производственных мощностей, выходу на новые региональные и зарубежные рынки, ежегодному увеличению объемов производства (в 2018 году производство и реализация продукции выросли на 13%). Все компоненты уманских напитков выращиваются на собственных полях. Предприятие использует современное немецкое и швейцарское оборудование и работает по европейским стандартам. В прошлом году пивоварне исполнилось 140 лет.

“Мы вкладываем в развитие нашей броварни много сил и средств, чтобы украинцы имели возможность пить качественное пиво, сваренное по немецкой технологии из украинских компонентов. Для нас важно развивать пивную культуру в Украине, чтобы люди знали, как выбрать настоящее натуральное пиво, на что обращать внимание в составе и свойствах напитка. И нам, безусловно, приятно, что наши усилия отмечают ведущие деловые издания страны“, - поделился Игорь Кисиль, СЕО компании “Уманьпиво“.

Уманская пивоварня регулярно выводит на рынок новые продуктовые линейки, совершенствует технологию и дизайн фирменной продукции, участвует в отраслевых выставках и дегустациях. Продукцию “Уманьпиво“ отмечают наградами и премиями. 30 августа уманские напитки были отмечены семью престижными наградами отраслевой ассоциации “УкрПиво“ за высокое качество: четыре золотых (Waissburg Blanche, Waissburg Red Ale, пиво “Медове“ и сидр GoldenCherry, две серебряных медали (“Лимонад из Умани“, Waissburg Lager), а также Гран-При за наивысшее качество перри Golden Perry.

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