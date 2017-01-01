В Житомире грабители обстреляли инкассаторов: Объявлен план "Сирена"

В результате стрельбы полицейский охраны получил ранение в ногу.

9 сентября в Житомире произошло вооруженное нападение на полицейских охраны при перемещении денег из магазина в специальный автомобиль. Нападение произошло около 10 часов утра по улице Большой Бердичевской.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции Житомирской области.

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“Предварительно установлено, что при перемещении денег из магазина в специальный автомобиль на одного из полицейских группы физической охраны Управления полиции охраны в Волынской области было совершено нападение неизвестных с применением огнестрельного оружия. Правоохранитель успел обезопасить сумку с только что полученными деньгами, закинув ее в салон бронированного автомобиля. Сразу же после другой полицейский заблокировал машину изнутри“, - информирует полиция.

В результате стрельбы полицейский охраны получил ранение в ногу. Сейчас он доставлен в больницу для оказания необходимой медицинской помощи. Нападавшие с места происшествия скрылись на автомобиле.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы полиции. На территории Житомирской области введен оперативный план “Сирена“.

Для оперативного поиска нападавших полиция обращается за помощью к житомирянам.

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“Просим откликнуться водителей, которые в промежуток времени с 9:30 до 10:00 часов 9 сентября проезжали по ул. Бердичевской, 81 в г. Житомире и на транспортных средствах которых установлены видеорегистраторы. Записи ваших устройств могут помочь в установлении дерзких нападавших. Сообщить о наличии указанных видеозаписей можно по номерам (067) 5950705, (067) 4110484 или 102 или обратившись в ближайшее отделение полиции“, - призывает ГУНП.

Стоит отметить, что грабители были в форме с надписями “Служба безопасности Украины“.

“К сожалению, в военторге все это можно купить“, – прокомментировала внешний вид грабителей спикер СБУ Елена Гитлянская.

Как сообщалось 11 февраля, под Парижем водитель-инкассатор исчез с миллионом евро.

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