В "ДНР" хотят запустить прямые поезда в Москву и Петербург

Донецкие сепаратисты уверены, что добраться в российские столичные города можно будет без пересадок уже совсем скоро.

В ближайшее время между оккупированными районами Донецкой области и Россией будет установлено прямое железнодорожное сообщение. Об этом сообщают российские масс-медиа со ссылкой на главаря донецких боевиков Дениса Пушилина.

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По его словам, в первую очередь поезда начнут курсировать в Москву и Санкт-Петербург. При этом рассматриваются и другие маршруты в другие российские города.

Установление прямого железнодорожного сообщения с Россией планируется. Прямое, имеется в виду без пересадок, сообщение планируется, в частности с Москвой и Санкт-Петербургом, - заявил главарь сепаратистов.

Напомним, произведенные в “ДНР“ сигареты через Украину экспортируют в Европу. Эксперты уверены, что такие поставки невозможны без поддержки со стороны украинских правоохранителей.

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