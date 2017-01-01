“Слуга народа” намерена прекратить “практику бюджетной ночи”

О таком решении сообщил представитель самой крупной парламентской фракции.

Парламентская фракция “Слуга народа” намерена прекратить странную традиции принимать государственный бюджет в ночное время суток. Об этом заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает 112-Украина.

Тему решений парламента в ночное время суток Корниенко поднял в кулуарах парламента.

Практику бюджетной ночи мы тоже планируем корректировать, потому что одно дело ночью принимать важные законопроекты, то, что мы делали, вносили, да, в повестку дня. Другое дело - такую тонкую вещь, как бюджет, по которому будет жить вся страна целый год, - заявил Корниенко.

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Он акцентировал на том, что государственный бюджет должны принимать без ночных правок, взвешенно и обдуманно.

Мы знаем, что бюджетный процесс всегда сопровождался большим количеством поправок в другие законодательные акты, которые были предпосылкой голосования тех или иных групп за бюджет. Понятно, что в нашем случае такого не будет. Мы будем делать это размеренно - так, как это нужно делать, - добавил Корниенко.

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Напомним, в Раде разработают механизм для запрета визитов политиков в РФ. В партии Слуга Народа считают, что переговоры от имени Украины неуполномоченных на это лиц следует трактовать как государственную измену и наказывать заключением.

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