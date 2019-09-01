Сурков не занимался обменом пленными со стороны РФ

Рабочую группу возглавлял вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

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Рабочую группу по обмену заключенными и пленными с российской стороны возглавлял вице-премьер РФ Дмитрий Козак. Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал помощник президента Андрей Ермак.



Провести обмен президенты Зеленский и Путин договорились во время телефонного разговора 7 августа, после чего ни были созданы рабочие группы. "С украинской стороны ее возглавлял я, с российской - Дмитрий Козак", - говорит Ермак.

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Никаких изменений в договоренностях между сторонами не произошло после телефонного разговора лидеров двух стран, заверил он.

Что касается помощника Путин Владислава Суркова, то он представляет Россию в переговорах "Нормандского формата", отметил Ермак.

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Он заверил, что не знает о попытках Путина интегрировать в процесс обмена Виктора Медведчука. "Считаю, что все вояжи Медведчука в Россию — это его личный пиар", - считает Ермак.

Ранее у Владимира Зеленского назвали число украинцев, удерживаемых в России.

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