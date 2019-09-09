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В Слуге народа обещают снижение цен на газ

Комментариев: 5
В сентябре цену на газ планируют снизить на 115 гривен. За пять месяцев его стоимость снизилась почти на 30%.
В сентябре газ для населения подешевеет, говорит Герус
В сентябре газ для населения подешевеет, говорит Герус
Офис президента

В сентябре стоимость газа для населения может быть снижена на 115 гривен.

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Об этом в ходе заседания согласительного совета в понедельник, 9 сентября, заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, нардеп от Слуги народа Андрей Герус.

Сегодня поднимался вопрос по тарифам на газ. Я хочу сообщить, что, согласно последней информации, для населения в сентябре цена газа будет снижена примерно на 115 гривен за 1000 кубических метров. Таким образом, за последние 5 месяцев снижение цены на газ для населения составляет примерно 30%. Поэтому в этом сентябре газ для населения будет дешевле, чем он был в сентябре прошлого года, - заявил Герус.

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Напомним, Нафтогаз предлагает купить газ на зиму с существенной скидкой. Услуга актуальна для тех, у кого установлено индивидуальное отопление .

 

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Теги: Рада, цена на газ, тарифы на газ, Андрей Герус
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Комментариев (5)
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Woodbrother    09.09.2019, 14:25
Оценка:  -1
Woodbrother
Газ резко подешевел в ЕС, после выхода США на газовый рынок Европы. Газ в Украине так же должен подешеветь. Мы ведь берем его в ЕС.
Хулиганка*    09.09.2019, 14:41
Оценка:  0
Хулиганка*
конкретно напиши на сколько газ подешевел в Европе, а мы посмеемся... и еще, какие страны покупают американский сжиженный газ и по какой цене
GentleAngel    09.09.2019, 14:41
Оценка:  0
GentleAngel
"Подешевел газ для населения" - это хорошо. А каким образом это отразится в платежках на отопление, горячую воду. Кажется сейчас - никак, как минимум на гор.воду.. А удешевление с расходом на газовую плиту - копейки. Больше шума из этого делают.
Тисс    09.09.2019, 14:05
Оценка:  +1
Тисс
Молодец Зеленский! Посмотрим, что будут писать тупорылые порохоботы, если он это сделает!
Пока итог:
1) депутатская неприкосновенность снята
2) обмен пленными состоялся
3) бандюков режима Вальцмана с должностей (кроме Авакова) убрали.
Woodbrother    09.09.2019, 14:27
Оценка:  -1
Woodbrother
1. Удешевлние газа сделал дядя ТРАМП. Именно он начал вытеснять поганый газпром из ЕС.
2. Законопроект о снятии депутатской неприкосповенности разработал Порошенко. В его редакции его и приняли. Спасибо Пете !
3.Пленных на обмен собрали при Порошенко. Спасибо Пете !
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