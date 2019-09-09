В Слуге народа обещают снижение цен на газ
В сентябре стоимость газа для населения может быть снижена на 115 гривен.
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Об этом в ходе заседания согласительного совета в понедельник, 9 сентября, заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, нардеп от Слуги народа Андрей Герус.
Сегодня поднимался вопрос по тарифам на газ. Я хочу сообщить, что, согласно последней информации, для населения в сентябре цена газа будет снижена примерно на 115 гривен за 1000 кубических метров. Таким образом, за последние 5 месяцев снижение цены на газ для населения составляет примерно 30%. Поэтому в этом сентябре газ для населения будет дешевле, чем он был в сентябре прошлого года, - заявил Герус.
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Напомним, Нафтогаз предлагает купить газ на зиму с существенной скидкой. Услуга актуальна для тех, у кого установлено индивидуальное отопление .
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Пока итог:
1) депутатская неприкосновенность снята
2) обмен пленными состоялся
3) бандюков режима Вальцмана с должностей (кроме Авакова) убрали.
2. Законопроект о снятии депутатской неприкосповенности разработал Порошенко. В его редакции его и приняли. Спасибо Пете !
3.Пленных на обмен собрали при Порошенко. Спасибо Пете !