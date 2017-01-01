Рада поддержит закон об импичменте уже в четверг - "СН"

"Слуга народа" собирается утвердить закон президента об импичменте 12 сентября.

Закон об импичменте от Зе проголосуют 12 сентября president.gov.ua

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Верховная Рада рассмотрит законопроект об импичменте президента №1012 в четверг, 12 сентября. Об этом сообщил первый замглавы фракции “Слуга народа“ Александр Корниенко, передает “112 Украина“.

“Законопроект об особой процедуре устранения президента Украины с поста в четверг стоит в повестке дня", - отметил он.

"Это тот самый законопроект об импичменте, о котором много говорилось в Украине, но впервые мы будем его рассматривать, голосовать“, - сказал Корниенко.

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6 июня Рада прошлого созыва приняла законопроект № 1098 о временных следственных и специальных комиссиях парламента, который предполагает урегулирование процедуры импичмента президента. Зеленский не подписал этот документ.

Ранее комитет Верховной Рады поддержал законопроект об импичменте.

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