Зеленский хочет провести “нормандскую встречу” в этом месяце, - Пристайко

Глава МИД Украины заявил о готовности к переговорам.

Президент Украины Владимир Зеленский готов провести встречу в “нормандском формате” уже в этом месяце. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко, передает Интерфакс-Украина.

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Пристайко сделал такое заявление на совместной пресс-конференции с главой МИД Молдовы Нику Попеску.

Глава украинского МИД заверил, что Владимир Зеленский готов к “нормандской встрече” полностью и планирует провести важные для страны переговоры уже до конца сентября.

Мы планируем в ближайшее время провести встречу в “нормандские формате”. По меньшей мере, президент Зеленский готов это сделать даже не до декабря, а в этом месяце, - заявил Пристайко.

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Напомним, Макрон и Путин обсудили переговоры по Украине. Путин отметил целесообразность тщательной подготовки повестки дня саммита в Нормандском формате.

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