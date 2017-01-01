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Луценко уже уволили и с должности прокурора

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Приказ об увольнении Юрия Луценко с должности прокурора еще подписан еще 4 сентября.
Луценко вывели из штата прокуратуры
Луценко вывели из штата прокуратуры
Facebook Юрия Луценко

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Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил с должности прокурора своего предшественника Юрия Луценко. Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

"Мне кажется, я уже подписал приказ об его увольнении. 4 сентября квалификационная комиссия должна была принять решение по нему относительно дисциплинарного взыскания, там два дела, и после этого решение будет реализовано", - сказал Рябошапка.

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Также он уточнил, что бывший генпрокурор сам написал заявление, и вопрос был только в дате.

Ранее Рябошапка рассказал о ликвидации военной прокуратуры Верховной Радой на днях.

 

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Теги: Генпрокуратура, Луценко, ГПУ, увольнение, Юрий Луценко, Руслан Рябошапка
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