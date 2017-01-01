Луценко уже уволили и с должности прокурора

Приказ об увольнении Юрия Луценко с должности прокурора еще подписан еще 4 сентября.

Читай также: Неприкосновенность депутатов отменят уже 3 сентября - СМИ

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил с должности прокурора своего предшественника Юрия Луценко. Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

"Мне кажется, я уже подписал приказ об его увольнении. 4 сентября квалификационная комиссия должна была принять решение по нему относительно дисциплинарного взыскания, там два дела, и после этого решение будет реализовано", - сказал Рябошапка.

Читай также: "Аваков сам звонит, у Коломойского нет моего номера": ТОП-цитаты из интервью с Рябошапкой

Также он уточнил, что бывший генпрокурор сам написал заявление, и вопрос был только в дате.

Ранее Рябошапка рассказал о ликвидации военной прокуратуры Верховной Радой на днях.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram