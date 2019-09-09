Вышинский все еще подозревается в госизмене
Читай также: Госизмена: Председателя "избиркома" Крыма объявили в розыск
Процессуальный статус руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского в уголовном производстве остается прежним - он подозревается в государственной измене. Об этом сообщили в прокуратуре АР Крым, передает "Интерфакс-Украина".
"Юридически статус Вышинского в уголовном производстве не изменился. Обмен не повлиял на это", - отметили там.
Читай также: Портнов не был фигурантом дела о госизмене - прокуратура АРК
"Также в отношении Вышинского действует и избранная ему ранее мера пресечения в виде личного поручительства", - рассказали в прокуратуре.
В ведомстве отметили, что прокуроры и в дальнейшем будут поддерживать обвинение в данном деле в суде, однако сложно спрогнозировать ход рассмотрения с учетом всех обстоятельств и вероятного отсутствия Вышинского на заседаниях.
Читай также: Дело журналиста Семены: Прокуратура АР Крым сообщила о подозрении судье
Напомним, ранее прокуратура АРК объявила подозрение организатору выборов в аннексированном Крыму.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram