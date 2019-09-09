Вышинский все еще подозревается в госизмене

Процессуальный статус главреда РИА-Новости не изменился, заверили в прокуратуре.

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Процессуальный статус руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского в уголовном производстве остается прежним - он подозревается в государственной измене. Об этом сообщили в прокуратуре АР Крым, передает "Интерфакс-Украина".

"Юридически статус Вышинского в уголовном производстве не изменился. Обмен не повлиял на это", - отметили там.

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"Также в отношении Вышинского действует и избранная ему ранее мера пресечения в виде личного поручительства", - рассказали в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что прокуроры и в дальнейшем будут поддерживать обвинение в данном деле в суде, однако сложно спрогнозировать ход рассмотрения с учетом всех обстоятельств и вероятного отсутствия Вышинского на заседаниях.

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Напомним, ранее прокуратура АРК объявила подозрение организатору выборов в аннексированном Крыму.

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