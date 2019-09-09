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Вышинский все еще подозревается в госизмене

Комментариев: 2
Процессуальный статус главреда РИА-Новости не изменился, заверили в прокуратуре.
Вышинскому не изменили процессуальный статус
Вышинскому не изменили процессуальный статус
Facebook Кирилла Вышинского

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Процессуальный статус руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского в уголовном производстве остается прежним - он подозревается в государственной измене. Об этом сообщили в прокуратуре АР Крым, передает "Интерфакс-Украина".

"Юридически статус Вышинского в уголовном производстве не изменился. Обмен не повлиял на это", - отметили там.

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"Также в отношении Вышинского действует и избранная ему ранее мера пресечения в виде личного поручительства", - рассказали в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что прокуроры и в дальнейшем будут поддерживать обвинение в данном деле в суде, однако сложно спрогнозировать ход рассмотрения с учетом всех обстоятельств и вероятного отсутствия Вышинского на заседаниях.

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Напомним, ранее прокуратура АРК объявила подозрение организатору выборов в аннексированном Крыму.

 

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Теги: прокуратура, АРК, Вышинский, статус, суд, госизмена
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Комментариев (2)
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ПНХ    09.09.2019, 13:57
Оценка:  +2
ПНХ
сколько дебилов зря пайку жрут, и немалую....
h_a_a_r_p    09.09.2019, 13:54
Оценка:  +2
h_a_a_r_p
как сказал Матиос , в Украине около 5 тысяч человек сидят по 258 статье
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