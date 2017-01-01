Вышинский назвал фальшивкой заявление о его согласии на обмен

Главред "РИА-Новости" призвал не доверять всему, что публикует Юрий Луценко и его люди.

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Главный редактор “РИА Новости-Украина“ Кирилл Вышинский в Москве заявил, что не писал заявления на обмен, а опубликованный пресс-секретарем экс-генпрокурора Юрия Луценко документ - фальшивка. Об этом сообщает "Страна".

Вышинский напомнил, что неоднократно отказывался от обмена. “Что касается обмена и этой бумажки. Я регулярно отказывался от обмена", - заверил он.

"Более того, мне было сказано украинскими политиками уже весной этого года, что мы слово “обмен“ в отношении вас не употребляем, речь идет о взаимном освобождении", - пояснил Вышинский.

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“Хорошо, на свободу я готов, но меняться, как и тогда заявлял, отказываюсь, так как не понимаю юридического статуса этой истории“, - сказал журналист. Он также намекнул, что Луценко и его окружение не раз прибегало к фейкам.

“Бумага, которая появилась, она же не в СМИ появилась. Она в соцсетях на странице пресс-секретаря бывшего генпрокурора Украины Луценко появилась. Этот человек, все что он продуцировал, абсолютно ненадежно в информационном плане", - считает Вышинский.

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"Все, что выходит от него, не заслуживает ни малейшего внимания“, - уверен он. “Мутный скан, провисевший у Сарган, который потом кто-то дальше перепечатывал. Ну, они так работают“, - констатировал Вышинский.

По его словам, подделать заявление было несложно, поскольку в материалах дела было много экспертиз, в том числе графологическая. Журналист добавил, что будет готов обсуждать заявление, как только ему покажут оригинал.

Напомним, ранее сообщалось, что процессуальной статус Вышинского в деле о госизмене не изменился.

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