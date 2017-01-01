ЕС не признает "выборы" в аннексированном Крыму - Могерини

Европейцы заверили, что "местные выборы" не могут быть признанными из-за аннексии Крыма РФ.

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Евросоюз не признает незаконную аннексию Россией Крыма и Севастополя, поэтому не признает проведения так называемых "местных выборов". Об этом заявила высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики Фредерика Могерини, передает "Интерфакс-Украина".

"Европейский Союз продолжает осуждать это нарушение международного права. Поэтому Европейский Союз не признает проведение выборов на Крымском полуострове", - подчеркнула Могерини.

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"Любой избранный на Крымском полуострове, утверждающий, что "представляет" население Крыма и Севастополя, не будет признан представителями тех территорий, которые являются украинскими", - добавила она

"Европейский Союз остается неизменным в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины", - заключили в ЕС.

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Напомним, ранее в прокуратуре АРК объявили подозрение организаторам "выборов" в незаконно аннексированном Крыму.

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