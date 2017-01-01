В Черновцах 19-летняя девушка выпрыгнула из окна 9 этажа

Полиция говорит, что погибшая в квартире была не одна.

В Черновцах молодая девушка 19 лет выпрыгнула из окна 9 этажа и погибла вследствие падения. Об этом передает УНИАН, ссылаясь на комментарии местной полиции.

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По информации издания, трагедия случилась сегодня после полуночи на улице Главной в Черновцах. Девушка выпрыгнула из окна собственной квартиры. По словам соседей, это было окно кухни. Полиция подозревает, что девушка совершила самоубийство.

В момент падения в квартире находилась семья девушки. Причин поступка пока не называют.

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Соседи говорят, что семья погибшей была благополучной и неконфликтной. Они даже не могут предположить, что подтолкнуло молодую девушку на это отчаянный шаг.

Тело увезли на судебно-медицинскую экспертизу. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства с отметкой “самоубийство”.

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