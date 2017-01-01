В Украину начали прибывать первые паломники-хасиды

150 человек уже прошли пограничный контроль и отправились к святым местам.

Украинские пограничники оформили уже около 150 паломников-хасидов, прибывших в Украину для празднования иудейского Нового года. Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко, пишет Укринформ.

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На данный момент прибывают небольшие группы. Основной поток, в том числе большие группы паломников, ожидается ближе к 20 сентября. По словам Демченко, как правило, большинство хасидов прибывают в Украину через аэропорты Киева, Одессы и Винницы, а также через наземные пункты пропуска на границе с Польшей, Словакией и Румынией.

Для справки. Новый год по иудейскому календарю хасиды отмечают в период с 29 сентября по 1 октября. Но торжества начинаются раньше – с 23 сентября, и длятся до 4 октября. Основным центром паломничества хасидов в Украине является Умань, где находится могила цадика (праведника) Нахмана.

Напомним, в этом году украинские власти ожидают до 40 тысяч паломников-хасидов. В Умани их будут охранять и следить за порядком 500 полицейских.

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