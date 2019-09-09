Молдова и Украина: Приднестровский конфликт, контрабанда и путешествия по ID-картам

Глава МИД Украины Вадим Пристайко и глава МИД Молдовы Нику Попеску обсудили украино-молдавские отношения.

Глава МИД Молдовы Нику Попеску в понедельник, 9 августа, посетил Украину и обсудил с главой МИД Украины Вадимом Пристайко вопросы приднестровского конфликта, контрабанды, а также путешествий между странами по внутренним документам.

Об этом было сообщено на совместном брифинге.

Главы обсудили конфликт на Приднестровье, а также временно оккупированные Крым и Донбасс.

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“Вчера мы заявили, что мы не признаем и осуждаем так называемые выборы в Автономной Республике Крым... Мы также обсудили вопросы сотрудничества по урегулированию приднестровского конфликта, ведь Украина поддерживает территориальную целостность и суверенитет Молдовы“, - заявил глава молдавского МИД Нику Попеску.

Для решения вопроса контрабанды главы МИД решили создать большее количество пунктов пропуска. При этом для облегчения пресечения границы предлагается разрешить въезд по внутренним документам.

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“Мы хотим побороть проблему контрабанды на границе между Украиной и Молдовой, включая территорию Приднестровья. Мы хотим создать больше пунктов пропуска на границе. Мы хотим, чтобы наши граждане могли путешествовать, используя только ID-карты, без необходимости использования загранпаспортов“, - подчеркнул министр из Молдовы.

Ранее сообщалось о том, что Пристайко провел в Берлине переговоры с главой МИД Германии. Вадим Пристайко прибыл из Варшавы в Берлин, где примет участие в переговорах относительно предстоящей встречи в “нормандском формате“.

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