Новака будут судить: НАПК направило в суд админпротокол

И.о. главы "Укравтодора" подозревают в декларировании недостоверных сведений.

Читай также: Экс-нардепу Скуратовскому объявили еще одно подозрение

Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд протоколы об административном правонарушении в отношении исполняющего обязанности главы “Укравтодора“ Славомира Новака, а также главы Фастовского районного совета Киевской области Геннадия Сиваненка - за декларирование недостоверных сведений.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Читай также: Зарплата главы “Укравтодора” Новака выше зарплаты премьера Польши

“По итогам проверки декларации Новака НАПК установило декларирование недостоверных сведений на сумму свыше 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. В декларации чиновник недостоверно указал стоимость автомобиля и сумму средств, размещенных на банковских счетах. Всего установлено декларирования недостоверных сведений на сумму 189,2 тыс. гривен“, - говорится в сообщении.

В декларации главы райсовета Фастова за 2017 год установлено нарушений на общую сумму 225,1 тыс. гривен. Отмечается, что Сиваненко не указал сведения об автомобиле, который принадлежит члену его семьи (отчиму), земельный участок, который арендует отчим, а также не указал некоторые сведения о полученных членами семьи доходах.

Как сообщалось летом 2018 года, Украина седьмая с конца по качеству дорог в мире.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram