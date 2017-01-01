Австралия считает, что без Цемаха расследовать дело МН17 будет сложнее

Страна выразила разочарование выдачей террориста России.

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Обеспечить правосудие будет сложнее, если Владимир Цемах будет в РФ. Это будет особенно разочаровывающим для семей жертв, заявили в Канберре, заявила министр иностранных дел Австралии Мэрис Пэйн, передает Лига.

Австралия признает важность для Украины возвращения домой узников РФ и “понимает счастье их и их родных“, но разочарована тем, что Киев выдал россиянам террориста Владимира Цемаха - “человека, представляющего интерес в связи со сбиванием MH17“.

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Канберра подчеркивает: они просили Киев обеспечить, чтобы Цемаха допросили следователи объединенной следственной группы, включая федеральную полицию Австралии, и “выражали глубокую обеспокоенность“ насчет перспективы его включения в любой обменный список.

Вместе с тем, Австралия признает - Украина столкнулась “с огромным давлением“ со стороны России: в Кремле требовали включить террориста в список.

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МИД Австралии приветствовал подтверждение от прокурора Нидерландов, что выдача Цемаха стране-оккупанту не повлияет на начало судебного преследования четырех подозреваемых в голландском суде в марте 2020 года.

Пэйн подчеркнула: они вместе с Нидерландами “начали переговоры с РФ о ее роли в уничтожении MH17“, поскольку улики JIT “указывают, что Россия была непосредственно вовлечена в убийство“. Эти переговоры продолжаются.

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Напомним, ранее у Владимира Зеленского пояснили, зачем отдали России Цемаха.

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