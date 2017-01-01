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ГБР объявило конкурс на полторы сотни оперативников

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Роман Труба рассказал о работе нового правоохранительного органа.
Ищут профессиональных и добропорядочных оперативников
Ищут профессиональных и добропорядочных оперативников
Скриншот

Государственное бюро расследований объявило конкурс на занятие 154 должностей оперативников в территориальные управления Бюро.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил директор ГБР Роман Труба.

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"Мы продолжаем формировать собственные оперативные подразделения. Сегодня объявляем конкурс на 154 должности оперативников в теруправления ГБР", - написал Труба.

Он выразил надежду на то, что в каждое территориальное правление ГБР – Киев, Краматорск, Львов, Мелитополь, Николаев и Хмельницкий – удастся набрать профессиональных и добропорядочных оперативников.

"От качества работы на местах зависит наш совместный успех как нового правоохранительного органа", - подчеркнул директор Бюро.

Как сообщалось 2 сентября, Зеленский ждет Сытника и Холодницкого с отчетом по расследованию топ-дел о коррупции.

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Теги: Роман Труба, ГБР
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