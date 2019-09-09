Один из "украинских диверсантов" Захтей попросил Путина о помиловании

Такое решение Захтей принял после того, как узнал, что его не включили в списки на обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.

Захтей решил просить о помиловании, так как его не включили в обменный список facebook.com/crimeahrg

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Приговоренный в аннексированном Крыму к 6,5 годам колонии строгого режима по делу "украинских диверсантов" Андрей Захтей написал прошение о помиловании на имя президента России Владимира Путина. ОБ этом сообщила супруга Захтея Оксана, передает Крым. Реалии.

По ее словам, такое решение Захтей принял после того, как узнал, что его не включили в списки на обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией, который состоялся 7 сентября.

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"О решении Андрея написать письмо с прошением о помиловании я узнала от адвоката. Письмо уже отправлено. Это не простое решение, Андрей его принял после того, как узнал, что его нет в списках на обмен", – рассказала она.

Оксана Захтей подчеркнула, что и супруг, и она сама счастливы за возвратившихся в Украину узников.

"Я хочу сказать, что мы искренне рады за всех, кто оказался на свободе, в особенности за их семьи. Собственно, такими же мотивами было продиктовано решение Андрея. Он использует любой шанс, чтобы побыстрее оказаться дома с родными", – добавила она.

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В июле Оксана Захтей посетила супруга в колонии №1 Симферополя, после чего сообщила об ухудшении здоровья украинца.

В феврале 2018 года так называемый Верховный суд Крыма приговорил Андрея Захтея к 6 годам и 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу 220 тысяч рублей (около 105 тысяч гривен).

10 августа 2016 года ФСБ России сообщила, что в ночь на 7 августа в Крыму задержали группу "украинских диверсантов", которые якобы готовили теракты на полуострове.

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7 сентября 2019 года в рамках обмена в Украину вернулись 35 удерживаемых россиянами украинцев, в Россию передали 35 российских и украинских граждан, которых в Украине судили за различные уголовные преступления, вплоть до измены Родине.

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