Шпиона "ЛНР" приговорили к 5 годам тюрьмы

Террористы ОРЛО с помощью информации шпиона пытались продвигаться на контролируемую украинскими властями территорию Луганской области.

Жителя Новоайдарского района Луганской области приговорили к 5 годам лишения свободы за шпионаж на пользу террористов “ЛНР“ и незаконное хранение боеприпасов.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

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“47-летний подельник террористов вступил в преступный сговор с разведчиком разведывательной роты одного из незаконных вооруженных формирований “второго армейского корпуса “Народной милиции ЛНР“, и в течение января-марта 2017 осуществлял сбор и передачу информации военного характера о дислокации, перемещении, количестве состава и вооружении подразделений ВСУ в районе проведения антитеррористической операции“, - говорится в сообщении.

Полученные данные использовались оккупационными террористическими войсками для дальнейшего планирования и проведения боевых операций против сил и средств АТО, а также для осуществления обстрелов объектов недвижимости на территории Украины, которые привели к тяжелым последствиям.

Террористы ОРЛО с помощью информации шпиона также пытались продвигаться на контролируемую украинскими властями территорию Луганской области.

Кроме того, во время обыска в жилище злоумышленника обнаружили боеприпасы, взрывные устройства и взрывчатые вещества. Во время суда обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся, между ним и прокурором заключено соглашение о признании виновности. Старобельский райсуд Луганской области признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы.

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В частности, злоумышленник признан виновным в совершении правонарушений по ч. 1 ст. 258-3 УК (содействие деятельности террористической организации), ч. 1 ст. 263 УК (хранение боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, без предусмотренного законом разрешения) и ч. 3 ст. 110 УК (умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории Украины и госграницы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, которые привели к тяжелым последствиям).

Как сообщалось 8 сентября, на Донбассе за причастность к НВФ задержали 9 человек.

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