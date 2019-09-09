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Сущенко на 20 лет запретили въезд в Россию

Комментариев: 5
Романа Сущенко задержали 30 сентября 2016 года в Москве. В Украину он вернулся только 7 сентября 2019 года.
Сущенко помиловали и на 20 лет запретили въезд на территорию РФ
Сущенко помиловали и на 20 лет запретили въезд на территорию РФ
Скриншот

Журналисту Роману Сущенко, освобожденному в результате обмена 7 сентября, на 20 лет запретили въезжать на территорию России.

Об этом заявил адвокат Марк Фейгин, передает “Укринформ“.

О помиловании и запрете въезжать в РФ журналисту объявили в СИЗО “Лефортово“.

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“Если говорить о юридической стороне дела, то Сущенко помиловали и на 20 лет запретили въезд на территорию Российской Федерации. Об этом ему объявили в СИЗО. Однако указ, насколько я знаю, нигде не публиковался. По-видимому, он секретный“, - рассказал Фейгин.

Напомним, Романа Сущенко задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

В течение двух дней после ареста никто не знал о судьбе журналиста, ему не давали связаться ни с женой, ни с адвокатом, ни с представителями украинского посольства в РФ. Позже члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы случайно обнаружили его в следственном изоляторе ФСБ “Лефортово“ во время инспекционного визита. На тот момент Лефортовский районный суд Москвы уже арестовал украинца на два месяца.

Напомним, 7 октября 2016 года ему предъявили обвинение в “шпионаже“ по статье 276 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде 20 лет лишения свободы.

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В ФСБ России заявили, что Сущенко якобы является работником Главного управления разведки Минобороны Украины и якобы “целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, что является государственной тайной“. В ГУР Минобороны это опровергли. Сам журналист отвергает обвинения ФСБ РФ и не признает своей вины.

Как сообщалось, 7 сентября в аэропорту Борисполь приземлился самолет с 35 украинскими гражданами, в числе которых Роман Сущенко, Олег Сенцов, Владимир Балух, Станислав Клых и 24 моряка, задержанные в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

В РФ также отправились 35 человек. По данным СМИ, 11 из них были помилованы, 19 отменена мера пресечения, двое уже находились на свободе, а один был передан российской стороне ранее.

Событие позитивно отметили мировые лидеры и НАТО. 

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Теги: Роман Сущенко, Россия, плен
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Комментариев (5)
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Coюзник    09.09.2019, 16:22
Оценка:  0
Coюзник
Это Путин себе еще столько намерял времени у власти???
Coюзник    09.09.2019, 16:23
Оценка:  0
Coюзник
Хотя ... овечку Долли клонировали. Не факт что в Кремле во всю перенимают опыт ...
Антибес    09.09.2019, 15:55
Оценка:  +1
Антибес
Мрак Фейкин ещё не то расскажет! :-)
T-REX2    09.09.2019, 15:54
Оценка:  +2
T-REX2
Шо за xyйня?
Духовный_скреп    09.09.2019, 15:52
Оценка:  -3
Духовный_скреп
Та это просто изверги какие-то.Как же он теперь без лаптей и балалайки проживёт?
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