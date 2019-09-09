Сущенко на 20 лет запретили въезд в Россию

Романа Сущенко задержали 30 сентября 2016 года в Москве. В Украину он вернулся только 7 сентября 2019 года.

Сущенко помиловали и на 20 лет запретили въезд на территорию РФ Скриншот

Журналисту Роману Сущенко, освобожденному в результате обмена 7 сентября, на 20 лет запретили въезжать на территорию России.

Об этом заявил адвокат Марк Фейгин, передает “Укринформ“.

О помиловании и запрете въезжать в РФ журналисту объявили в СИЗО “Лефортово“.

Читай также: Гриб рассказал о жизни в СИЗО и планах на будущее

“Если говорить о юридической стороне дела, то Сущенко помиловали и на 20 лет запретили въезд на территорию Российской Федерации. Об этом ему объявили в СИЗО. Однако указ, насколько я знаю, нигде не публиковался. По-видимому, он секретный“, - рассказал Фейгин.

Напомним, Романа Сущенко задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

В течение двух дней после ареста никто не знал о судьбе журналиста, ему не давали связаться ни с женой, ни с адвокатом, ни с представителями украинского посольства в РФ. Позже члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы случайно обнаружили его в следственном изоляторе ФСБ “Лефортово“ во время инспекционного визита. На тот момент Лефортовский районный суд Москвы уже арестовал украинца на два месяца.

Напомним, 7 октября 2016 года ему предъявили обвинение в “шпионаже“ по статье 276 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Читай также: Матиос рассказал подробности о переданных РФ лицах

В ФСБ России заявили, что Сущенко якобы является работником Главного управления разведки Минобороны Украины и якобы “целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, что является государственной тайной“. В ГУР Минобороны это опровергли. Сам журналист отвергает обвинения ФСБ РФ и не признает своей вины.

Как сообщалось, 7 сентября в аэропорту Борисполь приземлился самолет с 35 украинскими гражданами, в числе которых Роман Сущенко, Олег Сенцов, Владимир Балух, Станислав Клых и 24 моряка, задержанные в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

В РФ также отправились 35 человек. По данным СМИ, 11 из них были помилованы, 19 отменена мера пресечения, двое уже находились на свободе, а один был передан российской стороне ранее.

Событие позитивно отметили мировые лидеры и НАТО.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram