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Редакция Le Figaro извинилась за “российский Киев” и исправила ошибку

Комментариев: 1
Редакция назвала это чисто технической ошибкой, которую вовремя не заметили.
Издание исправило ошибку
Издание исправило ошибку
facebook.com/ambassadeukraineenfrance

Известная французская газета Le Figaro извинилась за то, что назвала столицу Украины Киев российским городом. Об этом сообщается на Facebook-странице посольства Украины во Франции.

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Редакция принесла извинения Украине за то, что обозначила в своем видеоматериале Киев российским городом. Отмечается, что это была механическая ошибка, которую вовремя не заметили.

Заметили досадную, как нас заверили в редакции Le Figaro, техническую ошибку в видео о возвращении украинских политзаключенных и моряков. Редакция извинилась и исправила. Продолжаем вместе следить за соблюдением корректности формулировок в социальных сетях и СМИ, - написали на странице посольства.

Напомним, французское издание указало, что Киев находится в России. Издание допустило ошибку во время брифинга Зеленского по случаю обмена заключенными между Украиной и Россией.

 

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Теги: ошибка, Киев, газета, редакция, Le Figaro
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Комментариев (1)
КимЧенПых    09.09.2019, 16:12
Оценка:  0
КимЧенПых
срочно обьявить её джихад
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