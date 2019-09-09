Редакция Le Figaro извинилась за “российский Киев” и исправила ошибку

Редакция назвала это чисто технической ошибкой, которую вовремя не заметили.

Известная французская газета Le Figaro извинилась за то, что назвала столицу Украины Киев российским городом. Об этом сообщается на Facebook-странице посольства Украины во Франции.

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Редакция принесла извинения Украине за то, что обозначила в своем видеоматериале Киев российским городом. Отмечается, что это была механическая ошибка, которую вовремя не заметили.

Заметили досадную, как нас заверили в редакции Le Figaro, техническую ошибку в видео о возвращении украинских политзаключенных и моряков. Редакция извинилась и исправила. Продолжаем вместе следить за соблюдением корректности формулировок в социальных сетях и СМИ, - написали на странице посольства.

Напомним, французское издание указало, что Киев находится в России. Издание допустило ошибку во время брифинга Зеленского по случаю обмена заключенными между Украиной и Россией.

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