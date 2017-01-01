В Японии тайфуном повреждена солнечная электростанция

Авиакомпании отменили 163 внутренних рейса.

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Мощный тайфун “Факсай”, который обрушился на Японию в ночь с воскресенья на понедельник, повредил крупнейшую в стране солнечную станцию в префектуре Тиба, чьи элементы расположены на поверхности водоема.

Об этом сообщил телеканал NHK, передает УНН.

Сильный ветер сдвинул и смял несколько сотен панелей, в результате чего часть из них загорелась. Тушение огня продолжалось несколько часов. По предварительным данным, обгорели порядка 50 солнечных элементов.

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В результате удара стихии погиб один человек, еще 37 пострадали. Авиакомпании отменили 163 внутренних рейса, преимущественно из токийских аэропортов Нарита и Ханэда. Основной урон от тропического шторма зафиксирован в префектуре Тиба, где без света в течение дня оставались около 600 тысяч домов. В некоторые районы подача электричества до сих пор не восстановлена.

“Факсай” стал пятнадцатым по счету тайфуном, сформировавшимся в этом году в Тихом океане. Сейчас тропический шторм ослаб и покинул территорию Японии. Он продолжает движение в Тихом океане мимо побережья северного японского острова Хоккайдо.

Как сообщалось 9 сентября, в Японии 900 тысяч домов обесточены из-за тайфуна.

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