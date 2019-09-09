Депутаты "Голоса" предлагают реформировать СБУ

Структуру хотят полностью переориентировать на контртеррористическую и контрразведывательную работу.

Фракция “Голос“ внесла в Верховную Раду законопроект о реформе специальных органов Украины, которым в частности планируется радикально реструктуризировать Службу безопасности Украины. Об этом сообщает официальный сайт партии.

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Депутаты “Голоса“ хотят забрать у СБУ “несвойственные функции“ в сфере борьбы с коррупцией, организованной преступностью и контрразведывательной защитой экономики государства, а также ликвидировать соответствующие структурные подразделения в составе службы.

Как отмечается в заявлении, сейчас в составе СБУ существует два крыла – одно воюет с террористами и российскими оккупантами, проводит спецоперации, и второе, которое зарабатывает и “кошмарит“ бизнес.

Мы предлагаем забрать у СБУ несвойственные этому органу функции и, наоборот, перераспределить эти средства на тех, кто противодействует российским оккупантам, - говорится в заявлении “Голоса“.

По мнению депутатов, с нынешними полномочиями СБУ способна парализовать работу целых отраслей. Реформировав службу, удастся прекратить ее дискредитацию и, наконец, переориентировать ее усилия с давления на бизнес – на решение проблем безопасности.

Напомним, СБУ расследует подготовку диверсии на заводе “Мотор Сич“. Ищут предателей, желающих уничтожить предприятие оборонного значения.

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