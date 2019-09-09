Зеленского попросили в целях экономии перенести путч на октябрь

Продюсером путча предлагают назначить Дмитрия Яроша.

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На сайте президента Украины зарегистрирована петиция с просьбой перенести "путч" в Украине с декабря на октябрь 2019 года.

"Ради экономии расходных материалов и ресурсов во время проведения путча просим его перенести на октябрь месяц", - написал автор петиции Александр Ткачук

Продюсером этого действа он предложил назначить Дмитрия Яроша , так как "у него конкурсы очень интересные".

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"Для музыкального аккомпанирования пригласить группы “Брутто“ и “ТИК“, может и “Rammstein“, а также Олю Полякову с песней “Королева ночи“, - пишет шутник.

"Также требуем поднять прожиточный минимум до уровня зарплат депутатов Верховной "Зрады", поднять зарплату учителям до уровня европейских, снизить коммуналку, вернуть Украине Крым и Донбасс", - добавил он.

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"На рассмотрение Верховной Зрады просим внести отставку Богдана, и всех кого уже просили. Просим рассматривать петиции президенту, как творческие инициативы, и четко отвечать на запросы общества, так как согласно Конституции, единственным источником власти является народ", - написал Ткачук.

Ранее в сети появилась переписка депутата Елизаветы Богуцкой о том, что Арсена Авакова оставляют главой МВД из-за того, что Петр Порошенко "готовит путч на декабрь". Кроме того, недавно Зеленский ответил на петицию о легализации оружия в Украине.

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