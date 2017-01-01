Сенцов и Кольченко проведут пресс-конференцию

Место конференции уточнят позже.

Сенцов и Кольченко сейчас не имеют возможности вернуться в оккупированный Крым hromadske.ua

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Освобождены политзаключенные Олег Сенцов и Александр Кольченко дадут первую после освобождения пресс-конференцию.

Об этом говорится в сообщении на странице Олега Сенцова в социальной сети Facebook.

Мероприятие состоится во вторник, 10 сентября, в 12:00.

О месте проведения конференции журналистам сообщат дополнительно после аккредитации.

Как сообщалось, 7 сентября в аэропорту Борисполь приземлился самолет с 35 украинскими гражданами, в числе которых Роман Сущенко, Олег Сенцов, Владимир Балух, Станислав Клых и 24 моряка, задержанные в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

В РФ также отправились 35 человек. По данным СМИ, 11 из них были помилованы, 19 отменена мера пресечения, двое уже находились на свободе, а один был передан российской стороне ранее.

Событие позитивно отметили мировые лидеры и НАТО.

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