Депутатов могут заставить вступать во фракции партий, которые провели их в Раду

Нардепам хотят ужесточить правила про вступление во фракции.

Депутатов обяжут входить только во фракцию партии, по спискам которой они прошли в ВР УНИАН

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Раде рекомендовали принять законопроект "О внесении изменений в закон "О статусе народного депутата", поданный представителем президента в Конституционном суде Федором Вениславским. Об этом заявил глава комитета по вопросам регламента Сергей Кальченко, передает РБК-Украина.

"По поводу проекта закона №1038: предлагается рекомендовать ВРУ включить указанный проект в первый раздел ВР повестки дня и по результатам рассмотрения законопроекта в первом чтении принять его с учетом редакционных уточнений, предложенных комитетом", - заявил Кальченко.

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"Целью законопроекта является совершенствование правового регулирования вопроса вхождения народных депутатов в состав депутатских фракций этих политических партий", - говорится в пояснительной записке.

Законопроект предлагает внести изменения в закон "О статусе народного депутата", изложив статью 13 в новой редакции. В проекте прописано, что народный депутат, избранный от политической партии, обязан вступить в состав депутатской фракции этой политической партии.

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Кроме того, комитет отклонил альтернативный законопроект №1038-1, внесенный депутатом Аленой Шкрум.

Ранее депутаты "Голоса" предложили реформировать СБУ.

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