В КСУ поступили семь Зе!законов от Рады
Конституционный суд рассмотрит каждый документ на соответствие Основному закону.
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Конституционный суд рассматривает семь законопроектов, поступивших из Верховной Рады, сообщает пресс-служба суда.
Конституционные обращения касаются следующих законопроектов:
- №1016 - об уполномоченных Верховной Рады Украины;
- №1018 о консультативных, совещательных и других вспомогательных органах Верховной Рады ;
- №1017 - об уменьшении конституционного состава Верховной Рады;
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- №1015 - о законодательной инициативе закона;
- №1014 - о закреплении полномочий президента Украины образовывать независимые регуляторные органы, назначать и освобождать от должностей директоров НАБУ и ГБР;
- №1013 об отмене адвокатской монополии;
- №1027 о дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий народного депутата.
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Напомним, ранее парламенту рекомендовали обязать депутатов вступать только во фракцию партии, которая и провела их в Раду.
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