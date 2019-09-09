В КСУ поступили семь Зе!законов от Рады

Конституционный суд рассмотрит каждый документ на соответствие Основному закону.

КСУ уже получил семь законопроектов от Рады Facebook КСУ

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Конституционный суд рассматривает семь законопроектов, поступивших из Верховной Рады, сообщает пресс-служба суда.

Конституционные обращения касаются следующих законопроектов:

№1016 - об уполномоченных Верховной Рады Украины;

№1018 о консультативных, совещательных и других вспомогательных органах Верховной Рады ;

№1017 - об уменьшении конституционного состава Верховной Рады;

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№1015 - о законодательной инициативе закона;

№1014 - о закреплении полномочий президента Украины образовывать независимые регуляторные органы, назначать и освобождать от должностей директоров НАБУ и ГБР;

№1013 об отмене адвокатской монополии;

№1027 о дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий народного депутата.

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Напомним, ранее парламенту рекомендовали обязать депутатов вступать только во фракцию партии, которая и провела их в Раду.

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