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В КСУ поступили семь Зе!законов от Рады

Комментариев: 1
Конституционный суд рассмотрит каждый документ на соответствие Основному закону.
КСУ уже получил семь законопроектов от Рады
КСУ уже получил семь законопроектов от Рады
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Конституционный суд рассматривает семь законопроектов, поступивших из Верховной Рады, сообщает пресс-служба суда.

Конституционные обращения касаются следующих законопроектов:

  • №1016 - об уполномоченных Верховной Рады Украины;
  • №1018 о консультативных, совещательных и других вспомогательных органах Верховной Рады ;
  • №1017 - об уменьшении конституционного состава Верховной Рады;

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  • №1015 - о законодательной инициативе закона;
  • №1014 - о закреплении полномочий президента Украины образовывать независимые регуляторные органы, назначать и освобождать от должностей директоров НАБУ и ГБР;
  • №1013 об отмене адвокатской монополии;
  • №1027 о дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий народного депутата.

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Напомним, ранее парламенту рекомендовали обязать депутатов вступать только во фракцию партии, которая и провела их в Раду.

 

 

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Теги: КСУ, суд, законы, Конституция, Рада, Зеленский
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Комментариев (1)
T-REX2    09.09.2019, 17:24
Оценка:  0
T-REX2
№1015 - о законодательной инициативе закона
это о чём?
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