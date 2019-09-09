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ХарьковПрайд состоится: Кернес передумал подавать в суд

Комментариев: 2
Городской совет разрешил проведение мероприятие.
ХарьковПрайд состоится
ХарьковПрайд состоится
facebook.com/KharkovNow

Марш Равенства в Харькове, который запланирован на 15 сентября, состоится. Об этом сообщила организатор мероприятия Иванна Скиба-Якубова на своей странице в Facebook.

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Она сообщила, что городской совет передумал подавать в суд касательно запрещения ЛГБТ-марша. Также в мэрии пообещали обеспечить общественный порядок во время проведения мероприятия.

Наши коллеги Вера Черныгина, Анна Шарыгина и Тамила Беспалая посетили Харьковский городской совет по приглашению первого заместителя городского головы Игоря Терехова, который сообщил нам о том, что Харьковский городской совет не будет обращаться в суд с просьбой запретить ХарьковПрайд, - сообщила Скиба-Якубова.

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Эту информацию журналистам подтвердил директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко. 

Напомним, ранее мы писали, что Кернес обратился в суд из-за Марша равенства в Харькове. Мэр города хочет ограничить проведение этого мероприятия.

 

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Теги: Кернес, ХарьковПрайд, ЛГБТ-парад, Марш равенства
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Комментариев (2)
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Адекваты    09.09.2019, 17:51
Оценка:  -1
Адекваты
Пора некрофилам,геронтофилам и зоофилам на парады выходить)))
T-REX2    09.09.2019, 17:22
Оценка:  +1
T-REX2
ну хоть пэдорасне в этой стране заибись
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