ХарьковПрайд состоится: Кернес передумал подавать в суд

Городской совет разрешил проведение мероприятие.

Марш Равенства в Харькове, который запланирован на 15 сентября, состоится. Об этом сообщила организатор мероприятия Иванна Скиба-Якубова на своей странице в Facebook.

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Она сообщила, что городской совет передумал подавать в суд касательно запрещения ЛГБТ-марша. Также в мэрии пообещали обеспечить общественный порядок во время проведения мероприятия.

Наши коллеги Вера Черныгина, Анна Шарыгина и Тамила Беспалая посетили Харьковский городской совет по приглашению первого заместителя городского головы Игоря Терехова, который сообщил нам о том, что Харьковский городской совет не будет обращаться в суд с просьбой запретить ХарьковПрайд, - сообщила Скиба-Якубова.

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Эту информацию журналистам подтвердил директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

Напомним, ранее мы писали, что Кернес обратился в суд из-за Марша равенства в Харькове. Мэр города хочет ограничить проведение этого мероприятия.

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