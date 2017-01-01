Закон о переподчинении Нацгвардии Зеленскому решили доработать

Пока законопроект на рассмотрение парламента не выносят.

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Комитет Верховной Рады отложил рассмотрение законопроекта о переподчинении Национальной гвардии президенту Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает РБК-Украина.

По словам главы комитета Дениса Монастырского, законопроект планируют доработать. “Законопроект касательно Нацгвардии еще находится на доработке“, - объяснил Монастырский.

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После доработки будет внесен новый проект. “Насколько мне известно, министр и президент договорились обсудить все направления коррекций, и будет внесен иной доработанный проект“, - сообщил спикер МВД Артем Шевченко.

Законопроект о переподчинении Нацгвардии внесен президентом в парламент как неотложный. Голосование за этот документ ожидалось на текущей пленарной неделе.

Ранее КСУ получил семь законопроектов от Верховной Рады.

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