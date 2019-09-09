Гонтарева заявила, что попросит политубежище, если ее будут “гнобить”

Экс-глава НБУ дала большое интервью, в котором рассказала о планах на будущее.

Бывшая глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева, которая живет и работает в столице Великобритании Лондоне, заявила, что намерена просить о политическом убежище, если ее не прекратят “гнобить”.

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Об этом она заявила в ходе интервью изданию LIGA.net.

Экс-чиновница отметила, что пока не планирует просить о политическом убежище власти Великобритании, но если угрозы и запугивания в адрес Гонтаревой и ее семьи не прекратятся, то это вариант будет активизирован.

Пока не вижу смысла, но если придется, то конечно. Если наша страна будет гнобить своего же реформатора - преследовать политически и физически, - мне ничего не останется, кроме как попросить политубежища, - заявила Гонтарева.

Многочисленные заявления о том, что она фигурирует в уголовных делах, Гонтарева назвала "информационным беспределом".По словам экс-чиновницы, против нее ополчились олигарх Игорь Коломойский и экс-замглавы Администрации Януковича Андрей Портнов.

Портнов - активнейший деятель "злочинной влады", против которой мы боролись последних пять лет. И его нападки против меня подтверждают, что я никогда не была даже знакома со "злочинной владой". Просто интересы Коломойского и "злочинной влады" совпали в отношении меня. А возможности у двух знаменитых рейдеров Украины в наших коррумпированных правоохранительных органах точно ест", - заявила экс-глава НБУ.

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Напомним, на видео Гонтаревой нашли нестыковки и обвинили в обмане. Блогер указал на то, что над больничной койкой Гонтаревой написана другая фамилия, а аппараты не подключены к сети.

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