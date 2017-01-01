В Раде хотят отменить госдотации для украинского кинематографа

Николай Княжицкий возмутился тем, что прекратить финансирование хотят только для украинских фильмов.

Парламентский Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал идею отмены государственных дотаций для кинематографической продукции украинского производства. Об этом на своей странице в Фейсбук написал депутат от фракции “Европейская Солидарность“ Николай Княжицкий.

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По его словам, комитет выступил за то, чтобы из перечня субъектов, которые получают государственную поддержку в виде возврата квалифицированных расходов, были исключены украинцы.

Государство, по их мнению, должно поддерживать иностранных продюсеров, а не украинских. Очевидно, это противоречит Конституции, логике, международной практике и гражданским чувствам. Благодарен тем, кто не голосовал за такое антиукраинское решение и тем членам правящей партии, кто голосовал за этот абсурд, но в выступлениях высказывал сомнения в его обоснованности, - возмутился Княжицкий.

Напомним, в августе Совет по господдержке кинематографии утвердил перечень фильмов, которые получат государственное финансирование. В список попало более сотни картин.

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