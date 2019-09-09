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Слуги народа намерены открыть космическую отрасль для частного бизнеса

Комментариев: 4
До сих пор в Украине строить ракеты могли только госпредприятия.
Фото из архива КВ "Южное"
Фото из архива КВ "Южное"
facebook.com/yuzhnoye/photos/

В Верховную Раду внесена новая редакция проекта закона о государственном регулировании космической деятельности, которым планируется упростить и в целом разрешить частным компаниям вести космическую деятельность, в том числе запускать ракеты. Текст законопроекта под номером 1071 и пояснительная записка к нему находятся на официальном вэб-портале парламента.

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Документ подготовила фракция “Слуга народа“. Первоначально законопроект был подан в конце августа, но затем выяснилось, что он представлен не в той редакции, которая изначально планировалась. В пятницу, 6 сентября, депутаты заменили документ, представив правильную версию.

Как следует из пояснительной записки, принятие данного законопроекта поспособствует созданию в Украине конкурентной среды для развития частной космической отрасли, а также позволит привлечь инвестиций в нее.

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В настоящий момент заниматься любой деятельностью, связанной с испытанием, производством и эксплуатацией космических ракет, по закону могут только государственные предприятия. Данный проект закона предлагает сделать эту сферу доступной и для частных компаний, а саму космическую деятельность вывести из категории лицензируемой в осуществляемую на декларативных принципах.

Напомним, в Украине прошли испытания новой ракеты-носителя. Это первые подобные испытания за годы независимости.

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Теги: космическая область, законопроект, Верховная Рада, Слуга народа
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Комментариев (4)
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антирусич    09.09.2019, 19:17
Оценка:  -1
антирусич
Интересно, а откуда собираются запускать ракеты? У нас нет территории находящейся возле океана как у США, Китай или большой нежилой местности как в Казахстане или России. Придётся брать в аренду космодром у других государств, мобильный космодром "Морской старт" последнее время не работает.
Ira0956    09.09.2019, 18:43
Оценка:  -1
Ira0956
В Запорожской области в ходе передислокации военной части на новое место службы взорвалась военная колонна. Об этом сообщает Государственное бюро расследований Украины (ГБР).
Himik    09.09.2019, 19:01
Оценка:  -1
Himik
Вот так и рождаются нездоровые сенсвции ))) Поржал.
bertal    09.09.2019, 19:06
Оценка:  -1
bertal
может что то в колонне, вся колонна это смешно. Иногда хоть думай, что пишешь, )))
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