Слуги народа намерены открыть космическую отрасль для частного бизнеса

До сих пор в Украине строить ракеты могли только госпредприятия.

В Верховную Раду внесена новая редакция проекта закона о государственном регулировании космической деятельности, которым планируется упростить и в целом разрешить частным компаниям вести космическую деятельность, в том числе запускать ракеты. Текст законопроекта под номером 1071 и пояснительная записка к нему находятся на официальном вэб-портале парламента.

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Документ подготовила фракция “Слуга народа“. Первоначально законопроект был подан в конце августа, но затем выяснилось, что он представлен не в той редакции, которая изначально планировалась. В пятницу, 6 сентября, депутаты заменили документ, представив правильную версию.

Как следует из пояснительной записки, принятие данного законопроекта поспособствует созданию в Украине конкурентной среды для развития частной космической отрасли, а также позволит привлечь инвестиций в нее.

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В настоящий момент заниматься любой деятельностью, связанной с испытанием, производством и эксплуатацией космических ракет, по закону могут только государственные предприятия. Данный проект закона предлагает сделать эту сферу доступной и для частных компаний, а саму космическую деятельность вывести из категории лицензируемой в осуществляемую на декларативных принципах.

Напомним, в Украине прошли испытания новой ракеты-носителя. Это первые подобные испытания за годы независимости.

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