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Рябошапка хочет зарплату прокурорам как у судей

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Генпрокурор рассказал народным депутатах об изменениях в ведомстве, среди которых повышение зарплат прокурорам.
Рябошапка намерен реформировать Генпрокуратуру
Рябошапка намерен реформировать Генпрокуратуру
Офис президента

Генпрокурор Руслан Рябошапка хочет, чтобы прокурорам повысили зарплаты до уровня районных судей. Об этом он на заседании правоохранительного комитета Верховной Рады в понедельник, 9 сентября, сообщают Українськi Новини.

"Мы предлагаем повысить зарплату для прокуроров", -  сказал Рябошапка.

Также генпрокурор сказал, что прокуратура будет реформирована.

В частности, вместо военной прокуратуры будет создан отдел гражданских прокуроров, работающих на линии разграничения на Донбассе.

Также планируется создать специальный отдел для расследования преступлений в сфере нацбезопасности, в том числе касательно хищений в концерне Укроборонпром.

Ранее Рябошапка назвал приоритетные дела Генпрокуратуры.

 

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Теги: зарплаты, Рада, прокурор, Руслан Рябошапка
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Источник: korrespondent.net

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