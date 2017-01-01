Рябошапка хочет зарплату прокурорам как у судей

Генпрокурор рассказал народным депутатах об изменениях в ведомстве, среди которых повышение зарплат прокурорам.

Генпрокурор Руслан Рябошапка хочет, чтобы прокурорам повысили зарплаты до уровня районных судей. Об этом он на заседании правоохранительного комитета Верховной Рады в понедельник, 9 сентября, сообщают Українськi Новини.

"Мы предлагаем повысить зарплату для прокуроров", - сказал Рябошапка.

Также генпрокурор сказал, что прокуратура будет реформирована.

В частности, вместо военной прокуратуры будет создан отдел гражданских прокуроров, работающих на линии разграничения на Донбассе.

Также планируется создать специальный отдел для расследования преступлений в сфере нацбезопасности, в том числе касательно хищений в концерне Укроборонпром.

Ранее Рябошапка назвал приоритетные дела Генпрокуратуры.

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