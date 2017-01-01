В Бердичеве вторые сутки горит свалка мусорных отходов, а в селе Заречье загорелась сухая растительность.

В Житомирской области десятки спасателей тушат крупные пожары на свалке в городе Бердичев и в районе села Заречье Коростенского района. Об этом сообщает ГСЧС в понедельник, 9 сентября.

Так, возле Бердичева вторые сутки горит полигон твердых отходов.

"По прибытию на место происшествия пожарные установили, что происходит горение мусора отдельным очагом на общей площади около 700 кв. м", – говорится в сообщении.

Самая высокая точка горящей насыпи мусора составляет 10 метров, а глубина прогаров – около двух метров. Тушение пожара осложняется невозможностью подъезда техники и доступа личного состава к отдельным очагам пожара. Спасатели совершили 40 выездов для заправки техники водой.

К ликвидации пожара привлечены 23 человека и 10 единиц техники. Сейчас ситуация контролируется. Угрозы распространения пожара нет.

А в селе Заречье спасатели ликвидируют возгорание сухой растительности. Огонь уничтожил восемь старых деревянных зданий, из них два жилых дома. Местная жительница получила незначительные ожоги.

По состоянию на 15:15 понедельника, распространения огня нет, ситуация контролируется. К тушению привлечены 23 человека и шесть единиц техники.

Cмотрите фотогалерею: В Житомирской области тушат два крупных пожара

На прошлой неделе сообщалось, что под Киевом семейная пара погибла от пожара, начавшегося при попытке сжечь сухую траву.

А на Донбассе от возгорания сухой растительности начали взрываться снаряды.

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