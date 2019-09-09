В Минобороны отчитались о состоянии здоровья освобожденных моряков

Освобожденные военнопленные чувствуют себя удовлетворительно, но многие сидят на специальных диетах.

Моряков обследовали в больнице и выписали им диеты УНИАН

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Сегодня начальник Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" совершил обход в отделениях и клиниках, где военные моряки проходят медико-психологическую реабилитацию. Об этом сообщило Минобороны.

В настоящее время военные моряки, освобожденные после содержания в плену Россией, осмотрены в составе консилиумов врачей, им проведено необходимое обследование, назначено поэтапное лечение.

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"Медицинское обеспечение - осуществляется в полном объеме, питание - в соответствии с предназначенными диетами (диетическими столами), в зависимости от характера их заболевания", - отметил генерал-майор медицинской службы Анатолий Казмирчук.

Он добавил, что в настоящее время, состояние здоровья украинских моряков удовлетворительное, но каждому нужно время на лечение и обследование. Также военнослужащим оказывают помощь психологи и военный капеллан.

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Национальный военный-медицинский клинический центр "Главный военный клинический госпиталь" переведен на усиленный режим работы, весь личный состав центра оказывает квалифицированную медицинскую помощь освобожденным морякам.

"Дополнительно создан резерв койко-мест", - заверил генерал-майор медицинской службы.

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