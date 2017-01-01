ДТП с полицией в Ровно: пострадала женщина

В результате столкновения легковушек пострадала пассажирка Daewoo. Ее каретой "скорой" доставили в больницу.

В Ровно произошло ДТП с участием полицейского, пострадала женщина. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Авария случилась сегодня, 9 сентября, в 08:30 на перекрестке улиц Хвылевого и Гребенки. Как выяснилось, 54-летний водитель Daewoo Lanos, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущества в движении Opel Astra под управлением 27-летнего полицейского. В результате столкновения легковушек пострадала пассажирка Daewoo. Ее каретой "скорой" доставили в больницу.

"По внешним признакам и результатам освидетельствования на алкотестере оба водителя были трезвые, однако у них отобраны биологические образцы для определения состояния опьянения", – отметили в полиции.

На данный момент по факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Киеве водитель Hyundai сбил полицейского и скрылся. Был веден план Перехват.

Также сообщалось, в Киеве женщина на внедорожнике Audi врезалась в машину патрульных.

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