Франция хочет "нормандскую встречу" в ближайшие дни

Париж готов принять четверых лидеров "нормандской четверки" уже на днях.

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Франция хотела бы в ближайшие дни в Париже организовать встречу в нормандском формате на высшем уровне. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан по итогам переговоров глав МИД и Минобороны РФ и Франции в формате “2+2“, передает ТАСС.

“Мы хотели бы, чтобы в ближайшие дни в Париже была организована новая встреча на высшем уровне в рамках нормандского формата“, - сказал французский министр.

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“Не может идти речи о долгосрочном взаимодействии с Россией, если не изменится к лучшему ситуация в Украине. Мы констатировали за последние месяцы значительный прогресс, значительные подвижки“, - отметил он.

“Освобождение в субботу удерживаемых лиц, в том числе 24 моряков, является конкретным результатом, который поощряет Франция. Необходимо воспользоваться данным климатом для полного выполнения минских соглашений“, - говорит Ле Дриан.

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Ранее в Кремле поддержали “нормандскую встречу”, но заявили, что хотят подготовиться.

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